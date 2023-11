Ana confirma que há uma investigação em andamento, pois Alexandre poderia estar fazendo negócios ilícitos usando de seu nome

A apresentadora não só declarou guerra ao marido como também o acusou de desvio de dinheiro e falsidade ideológica.

A apresentadora acusou o ex-marido, Alexandre Correa, de destruir todo o seu patrimônio e também de falsificar assinaturas suas. “Existe uma grande investigação de fraude, desvio, falsidade ideológica”, afirmou Ana.

Ana disse a Carolina Ferraz que “ainda não pode dar detalhes”, mas adiantou que encontrou documentos, cheques e operações “lícitas e ilícitas”, além de assinaturas “que tenho certeza de que não são minhas”. E que esse teria sido o motivo da briga que terminou em agressão no último dia 11 foram as finanças.

A apresentadora contou que desconhecia completamente que a situação financeira de suas empresas não estava nada boa. Revelou que achava com a vida confortável, com um bom patrimônio. Afinal, Correa sempre foi seu empresário, responsável até por sua agenda com agenda com médico e academia, e administrava as finanças da família e das empresas. “Eu confiava 100% nele”.