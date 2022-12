Ana Castela e Gustavo Mioto são flagrados juntos

Os dois foram vistos juntos em uma piscina no fundo do vídeo de um amigo do cantor

Tá rolando? Depois de investir horrores em Gustavo Mioto, podemos confirmar que brincadeiras bobas e gostosas rolaram entre o casal mais assediado dos últimos tempos. Ana Castela não deixou de mentir quando disse que estava mesmo interessada no cantor em sua passagem pelo ‘Música Boa’ comandado pelo cantor. No meio de tantas olhadas e jogadas de charminho, Mioto não resistiu aos encantos da boiadeira e partiu para cima. Os dois foram vistos no fundo de um vídeo de um amigo do cantor e a internet não deixou de comentar. Claro que a web não deixou de comentar que ainda lembram do cantor com Thaynara OG, mas parece que a fila andou. Aloca!