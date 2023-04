Ana Castela e Gustavo Mioto assumem romance: “A gente está vivendo junto, mas sem rótulos”

Os sertanejos são extremamente shippados na web desde o dia que apareceram juntos pela primeira vez, no programa TVZ.

Aleluia! Não é como se isso fosse uma novidade, até porque todos nós já sabíamos, mas finalmente os cantores Gustavo Mioto e Ana Castela revelaram que estão vivendo um affair.

Em entrevista ao R7, o cantor iniciou brincando que nem gosta muito da parceira, que a considera arrogante, mas logo mudou de idéia e confessou que eles estão se conhecendo melhor, porém sem rotular o que estão vivendo.

“A gente está vivendo junto, mas sem rótulos”, revelou Mioto.

Por fim, o sertanejo também confessou que é uma pessoa tão romântica quanto as músicas que ele escreve e canta em seus shows, afirmando que apesar de não se apaixonar fácil quando se apaixona, ele é bem intenso.

“Sou fã das [músicas] românticas sempre. Vão ser sempre as que eu vou me emocionar mais, cantar e escrever mais. Na vida, sou emocionado. Mas eu tento ser o último dos românticos. Não me apaixono fácil, mas quando eu começo a gostar, eu tenho a tendência a ser intenso”, confessou o cantor.