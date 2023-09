Amor Perfeito: o final trágico de Gilda e Gaspar

Na reta final da novela, a vilã exigirá a vida de Gaspar como uma prova de amor após fuga magistral da cadeia.

A ruiva maligna Gilda da cadeia de forma magistral na reta final de Amor Perfeito, mas a felicidade durará pouco. Presa no carro com Gaspar, a megera terá uma ideia maluca: abrir seu coração para Marcelino. Ao desviar da sua rota de fuga para falar com a criança, será encontrada e perseguida pela polícia. Em determinado momento, ela e o ex-noivo vão acabar encurralados num penhasco. A ruiva implorará para que ele se atire com ela, pois preferirá morrer a passar o resto da vida na cadeia.

Pois, na cabeça da vilã, essa será a maior prova de amor que o ex-gerente do Grande Hotel Budapeste poderia dar a ela. Tanto que, momentos antes de pedir para que ele atire o carro pelo penhasco, a mulher perguntará se ele realmente a ama.