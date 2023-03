Amor Perfeito: Marê dá a volta por cima e sai da prisão

A mocinha sairá de cabeça erguida da cadeia e voltará direto para a sua fortuna, o que deixará Gilda desesperada.

Após ter sido presa injustamente, Marê (Camila Queiroz) o universo finalmente agirá a favor da mocinha e ela conseguirá provar sua inocência. Acusada de matar o seu próprio pai, a protagonista passará um inferno na cadeia

Depois de anos comendo o pão que o diabo amassou, Marê receberá a ajuda de dois grandes homens, Orlando (Diogo Almeida) e Júlio (Daniel Rangel). Enquanto um estará procurando incessantemente o filho da injustiçada, que lhe foi arrancado dos braços, o outro encontrará uma testemunha que conseguirá provar que a empresária havia saído do local do crime bem antes do ocorrido.

Tendo provado que não foi a culpada pela morte do pai, Marê sairá de cabeça erguida da cadeia, pela porta da frente, pronta para ser eleita como nova presidente da empresa da família, o que desesperará Gilda.