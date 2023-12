“Amo meu irmão muito mais do mais que política”, afirma Zé Felipe sobre João Guilherme

O cantor sertanejo afirma que as diferenças de opiniões políticas entre ele e o irmão não mudam o amor que um sente pelo outro.

Meus amores, como é bom saber que política não é um assunto que vai abalar a relação entre os irmãos Zé Felipe e João Guilherme, ambos filhos do cantor Leonardo. Apesar de estarem em lados opostos nas eleições presidenciais de 2022, na última terça-feira (05), durante a primeira Festa Spotify, que aconteceu em São Paulo, o cantor sertanejo Zé Felipe afirmou que as provocações trocadas com o irmão não passam de brincadeiras.

“Eu e o João, sempre que a gente se encontra a gente brinca. Eu sempre pego no pé dele e ele pega no meu pé de toda forma, mas é a forma de a gente demonstrar amor, carinho, respeito. O que não pode perder nunca é a admiração e o respeito, e é o que eu tenho por ele”, afirmou o cantor sertanejo, que continuou: “Amo meu irmão muito mais do que qualquer coisa, mais que política, mais que tudo, ele é do meu sangue.”

Por fim, o cantor afirmou que as provocações não acontecem só entre ele e o João Gui, mas também com outro de seus irmãos, o Pedro, revelando que quando eles eram mais novos, viviam brincando de bater um no outro, a famosa brincadeira de mão, garantindo que essa era a forma que eles demonstraram amor um pelo outro,

“Até brincadeira de mão, que todo mundo acha sem graça, minha família tem muito disso. O Pedro [Leonardo, irmão de Zé e João] agora já está mais velho, mas quando a gente era moleque ele amarrava a gente um no outro. Então, sempre foi essa brincadeira meio grotesca, mas é a forma de demonstrar amor.””, finalizou Zé Felipe.