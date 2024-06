Amigo de Rafaella Santos, irmã do Neymar, Whindersson Nunes revela que a família do jogador doou oito drones para ajudar na alimentação do RS

Gente, o Whindersson Nunes se manifestou em seu perfil no X (antigo Twitter) e defendeu o jogador Neymar Jr. na tarde deste domingo (2). O humorista hablou horrores sobre a proposta para privatização de trechos do litoral brasileiro e contou sobre uma doação que a família do Neymar fez para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul –oito drones para ajudar a levar comida para o Rio Grande do Sul.

O humorista aproveitou para retrucar uma crítica do influenciador Thiago Santinelli sobre suposto silêncio de comediantes sobre o assunto para não se queimar com o atacante do Al-Hilal.

“Bom, os que vivem no Twitter vão dizer que eu senti, e senti algo pra falar mesmo.”, começou.

O comediante justificou a razão de não ter feito piada e ainda trouxe à tona as doações de Neymar e sua família para os atingidos pelas enchentes no Sul: “A Rafa [irmã de Neymar] simplesmente mandou o jato dele entregar oito drones de levar comida e água para pessoas ilhadas, sem pestanejar ou pedir favor, [algo] difícil hoje em dia.”

“Sempre que faço m*rda não-pública, eu penso: me defenderiam disso? Qual o preço? Porque, sinceramente, eu acho privatizar as praias burrice ou mau-caratismo. Um ou outro”, acrescentou.

O influenciador chegou a mencionar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na postagem. “Nosso presidente aperta a mão de pessoas que não gostamos todos os dias e todos sabemos por que: mau caratismo ou inteligência? Não vou bater cabeça com isso”, complementou.

Sobre Neymar, Nunes concluiu : “Obrigada Rafa pela ponte, ao Ney pelo jato e ao povo pela doação do dinheiro das operações. Deixo ao meu chapa Ney a voz para falar por si próprio.”