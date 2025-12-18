Ambev abre 52 vagas no Sul e injeta R$ 1 bilhão em nova fábrica de vidros em Carambeí, no Paraná

Agora sim, vamos aos fatos com salto alto. A Ambev abriu 52 novas vagas de emprego no Sul do Brasil, mais precisamente em Carambeí, no Paraná, depois de investir R$ 1 bilhão na inauguração de uma nova fábrica de vidros. Nada de anúncio genérico. Tem cidade, tem cifra e tem contratação real.

As oportunidades são para áreas operacionais, técnicas e administrativas, com posições tanto para quem está iniciando a carreira quanto para profissionais experientes. Ou seja, não é aquela vaga fantasia que nunca sai do site. É chão de fábrica funcionando.

E Carambeí não entrou nesse mapa por acaso. Só no Paraná, a presença da Ambev já gera mais de 16 mil empregos diretos, indiretos e induzidos em toda a cadeia cervejeira. Com esse novo aporte, o total investido pela companhia no estado chega a R$ 2,5 bilhões nos últimos anos. Isso é compromisso, não visita institucional.

A nova unidade foi projetada para produzir 600 milhões de garrafas de vidro por ano, atendendo marcas como Stella Artois, Pure Gold sem glúten e Spaten, além de abastecer cervejarias da companhia em todo o país. Do vidro ao rótulo, do rótulo ao copo.

E aqui euzinha faço a leitura correta. Fábrica não é só estrutura bonita pra foto aérea. É emprego direto, renda girando, comércio local respirando e desenvolvimento regional acontecendo longe do discurso fácil.

Eleita pela Brasil Júnior como uma das empresas mais desejadas para se trabalhar, a Ambev segue buscando gente que queira crescer, assumir projeto e encarar cultura corporativa sem teatrinho. As vagas podem ser consultadas diretamente no site de carreiras da companhia.