”Fomos horríveis um com o outro”, declara Amber Heard

Após o julgamento do caso Amber Heard e Johnny Depp, a atriz deu sua primeira entrevista ao Today

Muitos ficaram apreensivos com o julgamento que envolvia o casal de atores Johnny Depp e Amber Heard. Demorou, mas o famoso pirata Jack Sparrow saiu como vencedor na sequência de sessões intermináveis do caso. A atriz, por sua vez, deu sua primeira entrevista ao Today e informou que vai seguir com seu testemunho até o dia que morrer.

“Eu fiz e disse coisas horríveis e lamentáveis ​​durante todo o meu relacionamento. Eu me comportei de maneira horrível, quase irreconhecível para mim mesma. Falei livre, aberta e voluntariamente sobre o que fiz. Falei sobre o linguajar horrível. Falei sobre pressionar a ponto de nem mesmo saber a diferença entre certo e errado. Eu sempre continuarei a sentir como se eu fosse parte disso, como se eu fosse a outra metade desse relacionamento porque eu era. E era feio, e poderia ser muito bonito. Foi muito, muito tóxico. Fomos horríveis um com o outro”, disse Amber.

A atriz não deixa de falar que também teve culpa dos fatos, e que cometeu erros na relação. “Cometi muitos erros, muitos erros, mas eu sempre disse a verdade”, contou na entrevista.

“Foi a coisa mais humilhante e horrível que alguma vez passei”, finalizou Heard, dizendo que manterá o seu testemunho até a morte mesmo entendendo a posição do júri.