Amaury Lorenzo acusou funcionários do aeroporto Galeão de racismo

Gente, olha a situação desagradável pela qual o ator Amaury Lorenzo passou nesta sexta-feira (12). O artista estava no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, e declarou que tenha sido vítima de racismo de agentes. Segundo o relato do ator postado nos stories do instagram, ele foi impedido de embarcar por causa de sua pele

O RIOgaleão, responsável pela administração e operação do terminal, disse que repudia qualquer forma de discriminação e reafirma seu compromisso com a igualdade e a diversidade e também afirmou que a inspeção foi conduzida “com respeito e cordialidade pelos agentes do aeroporto” e que o “ator embarcou normalmente”.

“[Estou] No aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e tive que ficar descalço, sem conseguir embarcar. Estou preso aqui, sem conseguir embarcar, com a desconfiança de que estou levando alguma coisa. Triste, né? Pois é. Deve ser o meu cabelo, a minha pele”, disse o artista aos seus quase 700 mil seguidores.

Foi possível ver na gravação que ele é abordado por um agente, que tenta impedi-lo de usar o celular em uma área restrita. Lorenzo releva os pedidos do profissional, em um momento de desespero, e segue gravando o vídeo. Depois de alguma insistência do oficial, ele concede e encerra o Story. “A gente conversa depois”, diz ele.