Alok revela ser o autor de mensagens subliminares em plantações

Revelação foi feita por meio de uma postagem no Instagram com a data de um super show do dj

Ele faz o marketing de milhões dele. Alok não economizou ao gerar mistério na internet diante de mensagens subliminares nas plantações do Brasil afora. O DJ revelou que ele é o dono da artimanha e junto com a postagem de revelação, revelou a data do seu novo show na Arca Space no dia 23 de dezembro. Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Alok Petrillo (@alok) “Explicando: esses sinais são meus. O sinal na plantação de Santa Catarina, que aconteceu 1 vez, não. As luzes em Porto Alegre também não são ações minhas, elas aconteceram de maneira paralela em uma feliz coincidência’, escreveu na legenda do post. Para os interessados em ver o show do Alok já adianto que as vendas já estão aí, e dia 14 deste mês já podem ficar preparadas para fazer a compra.