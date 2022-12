Alok e Romana se hospedam em hotel na Bahia com diária de até R$45 mil

Dj aproveitou o tempo livre para curtir as férias junto a família na Bahia em uma vila luxuosa

Tá pensando que Alok iria ficar trabalhando no final do ano? Jamais! O muso resolveu tirar umas férias com a família para descansar a cabeça. O destino do dj foi uma vila de luxo na Bahia com diárias que podem custar até R$45,9 mil.

Trata-se do Barracuda Hotel & Villas, o local de luxo com café da manhã, transporte interno no condomínio, agendamento da quadra de tênis e padel e utilização do deck de ioga e treino funcional do hotel, além de serviços extras.

“Nosso refúgio pelos próximos dias”, afirmou Romana nas redes sociais e completou: “Nossa casa vila pelos próximos dias, imersa na natureza, na Bahia, com a energia e vibe daqui, que não tem igual. Do jeitinho que eu queria para entrar em 2023. Obrigada, Deus”.