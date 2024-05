Aline Wirley revela motivo para ter abandonado o show de Madonna no meio

Ué, Aline Wirley e Igor Rickli não viram o show de Madonna até o final na Praia de Copacabana. Os dois estiveram no show da cantora, mas tiveram que se retirar antes do final por causa de uma emergência familiar.

“A realidade dos pais, né. A gente estava lá no meio do show da Madonna, que aliás, que show. Indescritível. Estávamos lá e o nosso pequenininho começou a fazer uma febre e a gente saiu para ir buscar ele. Ele está bem, está tudo certo. Tivemos que sair no meio do show, faz parte. Mas foi ótimo sair, porque faz tempo que a gente não sai, eu e o Igor”, disse ela.

Igor e Aline são pais de três crianças. Eles tiveram um filho biológico, Antonio, e adotaram duas crianças em 2023.