Eterna Rouge, Aline Wirley, compra bolsa Yves Saint Laurent à vista no pix

A atriz comemorou que foi doméstica no passado e que jamais poderia sonhar em comprar uma bolsa da marca. O sonho se tornou realidade!

Felizes aí? Porque aqui eu estou explodindo de alegria pela conquista da morena e diva, nossa Rouge, Aline Wirley. A atriz comprou a sua primeira bolsa de grife e comemorou no Instagram com os seus seguidores, que amor! Wirley ainda disse que a bolsa foi passada no pix e para quem foi empregada doméstica ela está arrasando nas escolhas. Amo essa marca, amiga!

“Para quem foi empregada doméstica, eu vou ter o que eu quiser, me respeita que eu estou na Yves Saint Laurent comprando a minha bolsa física. Vai ser no débito, no pix, eu hein? Respeita a minha história”, disse Aline em vídeo.

E não parou por aí, porque na legenda da publicação a atriz dedicou a conquista a todas as “manas pretas”. “Pra dizer que nosso corre, deve e precisa ser celebrado. . . A prosperidade deve ser pra nós algo próximo. Pra além de marca, falo aqui sobre aquela menina preta e empregada doméstica, que segundo o que ela aprendeu, JAMAIS poderia deslumbrar a possibilidade de obter algo de valor financeiro”, escreveu.

Simaria já disse que comprar bolsa de luxo é o mesmo que investir o dinheiro em um apartamento ou jóias, então compre sem ressentimento, tenho vários “investimentos” no meu closet e amooo.