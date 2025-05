Aline Borges está sem DRT e com o registro irregular há mais de 25 anos

Gente, estou aqui no salão fazendo minhas unhas e retocando as minhas mechas, quando recebo um áudio de uma amiga minha lá de Campo Grande comentado um babado quentíssimo sobre uma atriz global que está arrasando na novela das sete e que é cunhada da cabelereira dela.

Acontece que a diva da Aline Borges está dando o nome e sobrenome como a vilã Tânia em “Dona de Mim”, que pode ser um dos papéis mais provocativos de sua carreira. No folhetim, ela interpreta uma vilã “raiz”, que rompe com estereótipos femininos e desafia o público com atitudes ousadas e sem pudores. Só que, nos bastidores e longe da ficção, ela está enfrenta um impasse com o Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro (Sated-RJ).

Segundo a coluna da Fábia Oliveira, a artista está em situação irregular com o sindicato desde 1998, quando teve um registro provisório concedido, mas ele nunca foi regularizado de acordo com as normas da categoria. Logo, Aline não tem DRT e nem a famosa autorização para estar trabalhando na trama da Globo.

O Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro (SATED-RJ) fez questão de confirmar que a famosa segue trabalhando sem DRT, o que é proibido de acordo com as regras estabelecidas para proteger a classe artística

O presidente do SATED-RJ, Hugo Gross, fez um comunicado oficial sobre o caso. “Na verdade, a gente vem tentando dialogar, buscando sempre um entendimento, mas infelizmente parte desse grupo prefere agir como se estivesse acima da lei”, afirmou o profissional.

“Muitos se escondem atrás de departamentos jurídicos que lucram com essa situação, mas isso representa um desrespeito com toda a categoria artística. Pessoas que lutaram pela profissão como Luís Carlos Arutim, Cláudio Correia e Castro, Fernanda Montenegro e Carlos Vereza sempre prezaram pela ética e legalidade”, destacou o homem.

“O que vemos hoje é um nicho dentro da TV Globo que insiste em contratar profissionais sem registro, sem sequer solicitar autorização ao sindicato. E quando confrontados com a irregularidade, tentam nos descredibilizar, diminuir a instituição e enfraquecer nossa atuação. Mas quem sofre, de fato, é a classe artística, que precisa de apoio, valorização e trabalho”, indicou Hugo.

“Acreditamos que essa mentalidade precisa mudar. A célula mais importante dentro de uma emissora de televisão é o ator. São os artistas que emocionam o público, que levam verdade às telas. O que esse pequeno grupo faz é colocar profissionais despreparados diretamente na cova dos leões, enquanto despreza a formação e o respeito às normas. Reforçamos que acreditamos no legado da família Marinho, e temos certeza de que eles não compactuam com esse tipo de prática. Mas é preciso que haja fiscalização e responsabilidade. O SATED-RJ seguirá firme na defesa da legalidade e da valorização dos artistas e do registro profissional, o famoso DRT”, finalizou.

Segundo o sindicato, Aline Borges já foi notificada sobre o ocorrido. Além disso, a instituição reforçou que está tomando todas as medidas administrativas e legais cabíveis.