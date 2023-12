Alicia X e Nobru trocam beijos durante a Farofa da Gkay

POST PATROCINADO

Vale lembrar que a influenciadora terminou seu relacionamento recentemente, após ser traída com alguém que ela considerava amiga.

Minha gente, poucos dias após ter ficado solteira, a irmã do cantor MC Daniel e ex-participante do reality show a Fazenda, Alicia X marcou presença na festa de aniversário da influenciadora Gkay e causou no evento, em especial, após ser flagrada trocando beijos com o famosíssimo influenciador do mundo dos games, Nobru.

Após descobrir que foi traída por seu ex-namorado, Cauê Fantin, com uma mulher a quem ela considerava ser amiga, a ruiva resolveu romper o relacionamento e viver sua vida de solteira da melhor forma possível, beijando muitoooo!

Com a repercussão que os beijos entre Alicia e Nobru teve, o cantor MC Daniel, que também estava presente na Farofa, encontrou com o possível affair da irmã e brincou: “o negócio é mais em baixo”.