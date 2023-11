Alicia X confirma o fim de seu relacionamento: “Um luto”

A influenciadora afirma que futuramente irá expor tudo o que ela sofreu, mas antes quer assimilar tudo o que está acontecendo.

Meus amores, nesta segunda-feira (27), durante a sua participação no podcast Link Podcast, a influenciadora e ex-Fazenda Alicia X revelou que o seu relacionamento com o ator Caue Fantin chegou ao fim.

A influenciadora afirma que futuramente quer expor tudo o que aconteceu e tudo o que ela sofreu, porém, fala que antes disso quer um tempo para assimilar tudo o que está acontecendo.

“Eu confirmo o término. Depois eu com certeza vou e quero expor isso para o Brasil. Contar o que eu sofri, muitas pessoas vão se identificar com minha história, mas agora é um momento que ainda estou tentando assimilar o que o Brasil está achando de mim, do possível cancelamento e do término. Está sendo muito difícil, é como se fosse um luto mesmo”, revelou Alicia X.