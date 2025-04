Alice Wegmann já ficou com João Vicente de Castro

Amigas, estou aqui tomando uma cervejinha e comendo um pastelzinho na Mureta da Urca, quando a minha amiga do Leme me mandou um babado maravilhoso da Alice Wegmann.

A atriz confessou que já tive um romance com João Vicente de Castro, seu companheiro de cena no remake de Vale Tudo, da TV Globo. Em entrevista ao jornal Extra!, Alice contou que o affair entre os dois acabou sendo revelado sem querer.

“Um vídeo de réveillon da [empresária] Paula Lavigne, na casa dela e do Caetano [Veloso, marido de Paula], expôs a gente (risos). Mas tem mais de seis anos que não ficamos”, afirmou.

“João é uma das pessoas que eu mais amo na vida! Fomos apresentados pela Fê Paes Leme num show no Circo Voador há oito anos e, desde então, nunca mais nos desgrudamos. A gente se confessa sentimentos que às vezes temos vergonha de falar para os outros. Acho bonito insistir, cuidar de uma relação que parecia defeituosa”, completou.

Os rumores de eles poderiam estar tendo algum affair começou quando Alice fez aproveitou o aniversário de João Vicente para fazer uma declaração ao amigo.

“Lá se vão 9 anos de uma história que coloca o João no lugar de uma das pessoas que eu mais amo nesse mundo. Agora, a vida ainda fez o favor de juntar a gente numa novela, e eu fiquei encarregada de aturar esse homem de quase 2 metros de altura dando seus shows [de pavão], com as pessoas me perguntando: “Alice, como você aguenta?”. Bem, eu amo te aguentar”, declarou.