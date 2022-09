“Algumas coisas eu não deveria ficar sabendo, são terríveis e isso não é justo”, dispara Selena Gomez

Depois de participação de Hailey Bieber em podcast usando a cantora para atrair os olhares, Selena rebate dizendo que as palavras importam

Todos nós já sabemos que a esposa de Justin Bieber nunca vai superar o seu cargo de pseudo celebridade e alguns veículos já apontaram que ela estava usando o nome de Selena Gomez no podcast que participou essa semana para manter os holofotes para ela mesma. Em contrapartida, Selena Gomez esteve em live com seus fãs e pediu novamente para que seus fãs não atacassem outras pessoas, dizendo que isso não faz parte do que ela acredita.

“Eu acho que algumas coisas eu nem deveria ficar sabendo são terríveis e isso não é justo, isso não deveria ser falado para ninguém do jeito que eu vi e preciso dizer que é muito irônico eu lançar algo totalmente sobre palavras de afeto, porque é exatamente isso que eu quero, se você apoia a Rare eu não poderia ser mais grata a você, mas saiba que você também deve representar o que ela significa e saiba que palavras importam, realmente importam, então isso não vem de mim e eu só queria que todos vocês soubessem que eu espero que você entendam que isso é mais importante que qualquer outra coisa para mim sou grata por vocês me escutarem”, disse Selena.

A musa segue sendo uma das divas mais sensatas que esse mundo tem para chamar de sua. Afe! Perfeita demais.