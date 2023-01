“Algo não estava certo, por isso nunca baixei a guarda”, explica mãe de Larissa Manoela

Dona Silvana deu unfollow na filha que está noiva de André Frambach

Silvana negou que esteja ressentida com a saída da sua filha, Lartissa Manoela, da vasa dos pais, mas não deixou de dar uma alfinetada no noivo da atriz. As idas e vindas de Orlando, na Flórida, fez com que a mãe se afastasse da filha, desencadeando no unfollow por parte da mãe, que também deixou de seguir André Frambach.

“Sempre fui muito sensível ou suscetível às pistas específicas, as quais me levaram a perceber que algo não estava certo, por isso nunca baixei a guarda e continuo alerta quando sinto alguma coisa errada, principalmente se houver outras pessoas tentando silenciá-la ou contradizê-la. Eu me sinto uma guardiã a fim de relacionar as informações emocionais com as racionais para tomar decisões com segurança”, disse ela, em entrevista ao portal Na Telinha.

Silvana ainda contou que confia na sua intuição de mãe. “Vou confiar nos meus sentimentos e agir de acordo com o meu coração, pois não é a primeira e não será a última vez que eu senti, alertei e provei que intuição de mãe, mesmo que você ache que não funciona… As mães sabem e não sabem como sabem”, finalizou.