Alexandre Nero, o Marco Aurélio de ‘Vale Tudo’, é o melhor personagem da trama

Amores, estava caminhando pela orla de Ipanema quando vi uma banquinha de revistas estampando o rosto do talentosíssimo Alexandre Nero, que está se destacando (mais uma vez) com seu desempenho marcante nas telinhas. Gente, amo cada um dos personagens interpretados por ele. Vilões ou mocinhos, Nero arrasa em tudo o que se propõe a fazer! Adoro!

Acontece que, nos capítulos que vão ao ar durante a próxima semana, o vilão Marco Aurélio, interpretado por Alexandre Nero, de 55 anos, fará decisões cruciais para o decorrer da novela ‘Vale Tudo’. O personagem terá sua maleta, composta por 1 milhão de dólares, trocada, fato que vai desencadear uma série de acontecimentos importantes para a trama.

Mas vocês sabiam que Alexandre foi convidado para participar do folhetim das nove de uma forma inusitada? Isso mesmo, de acordo com o ator, o diretor artístico de ‘Vale Tudo’, Paulo Silvestrini o contatou por meio de uma breve ligação. Ao atender o telefonema, o diretor iniciou a conversa com o seguinte questionamento: “Vamos fazer uma banana para o Brasil?”

Nero revelou, ao Gshow, que não pensou duas vezes para respondê-lo positivamente.

“Acho que é símbolo da novela e o símbolo que me instigou, eu falei: ‘Quero’. Eu achei o telefonema do Paulo brilhante, porque eu não esperava, não sabia e com esta frase eu já sabia do que se tratava”, ressaltou o ator.

E desde então, o personagem de Alexandre Nero tem se destacado, em meio a grandes intérpretes, na trama exibida em horário nobre.

O ator confessou que, apesar dos métodos errôneos do personagem, ele enxerga Marco Aurélio como um pai comum, que comete erros na tentativa de fazer o melhor para o filho.

“Eu identifico nele um pai que erra e tenta acertar. Eu sou um pai que erro e tento acertar. A fraqueza dele está no filho. Esta é uma identificação minha”, revelou.

E sobre a relação com a vilã icônica Odete Roitman, Nero admitiu que seu personagem tem ambições de ter tudo o que ela conquistou, alegando que ele seria a versão masculina da antagonista.

“Ele queria ser a Odete. É a Odete de calças, tem admiração incrível, mas quer passar a perna nela, quer o dinheiro dela, mas tem admiração por ela”, completou.

Marco Aurélio é o 14º personagem interpretado por Alexandre Nero na tela da TV Globo. O ator estreou nos folhetins globais em A Favorita (2008), dando vida a um verdureiro. Já em 2009, o artista ganhou destaque na novela das seis, Paraíso (2009), fato que despontou sua carreira e lhe disponibilizou novas oportunidades na telinha.

Após Paraíso, Nero atuou em Escrito nas Estrelas (2010), Fina Estampa (2011), Salve Jorge (2012), Além do Horizonte (2013), Império (2014), A Regra do Jogo (2015), na série Filhos da Pátria (2017-2019), Onde Nascem os Fortes (2018), Nos Tempos do Imperador (2021), Travessia (2022), No Rancho Fundo (2024) e atualmente está em Vale Tudo (2025).

Além de ator, Nero também se aventura na música, compondo, cantando e tocando vários instrumentos musicais.