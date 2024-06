Alexandre Frota revela última conversa com Nahim: “Meio triste”

Muitos não sabem, mas Alexandre Frota era amigo de Nahim há mais de 30 anos. Ele não conseguiu conter a emoção durante o velório do cantor e caiu no choro. Em entrevista à Caras, ele contou detalhes da última conversa que teve com o amigo, revelando que ele estava meio triste.

“Gostava muito do Nahim, nós trabalhamos juntos em algumas emissoras. Conhecia ele há 30 anos, desde a época do Chacrinha. Ele sempre foi um cara pra cima, alegre, divertido, competidor. Nós fizemos um trabalho no SBT, na Eliana, competindo durante três semanas. Sempre que eu chamei o Nahim pra alguma coisa, algum programa, ele sempre se mostrou prestativo, chegava junto. Era um grande amigo”, conta.

Ele ainda completou: “Recentemente havia falado com ele e o Nahim andava meio triste, acredito pela separação. Reclamava muito, apesar de ser chamado para fazer quadros em emissoras diferentes, ele reclamava do pouco espaço da parte musical. Infelizmente a gente mora no país que quando você completa 40 anos, você é velho”, desabafa.