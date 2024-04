Alexandre Correa volta a negar ter agredido Ana Hickmann

Amores, mais uma vez, o empresário e ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, Alexandre Correa, utilizou as suas redes sociais para falar sobre as acusações de agressão que a apresentadora fez contra ele.

“Fala, pessoal! Tudo bem? Como é que vocês estão aí no domingão de sol e calor? Gente, vamos lá: primeiro, antes de mais nada, obrigado a todos pelas mensagens de carinho e apoio. Número dois: eu trabalho com duas verdades. Eu não agredi Ana Hickmann naquele dia 11 e nem nunca anteriormente. No entanto, essas são as minhas verdades, as maiores verdades. E os pilares de toda essa confusão”, iniciou o empresário.

Continuando, Alexandre coloca o jornalista Ricardo Feltrin contra a parede: “E três: sobre o jornalista Ricardo Feltrin dizer e afirmar que todos estão sendo enganados por mim e pela Ana, eu acho que vocês devem cobrar do Ricardo essa resposta. Eu não posso responder pelo Ricardo. Uma vez que a acusação parte dele, ele tem que ser o dono da resposta também, tá bom? Então eu recomendo que vocês vão lá no perfil do Feltrin e perguntem para ele”.