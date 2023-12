Alexandre Correa desiste de divórcio de Ana Hickmann

De acordo com o UOL e Estadão apenas o pedido da apresentadora segue aberto na justiça para separação do casal

Depois de conseguir o direito de visitar o seu filho perante a justiça, Alexandre Correa desistiu do pedido de divórcio de Ana Hickmann. Vale ressaltar que o pedido corre dos dois lados, agora parte apenas de Ana Hickmann, que segue na justiça firme e forte. De acordo com o UOL e o Estadão, ele teve a autorização da juíza de entrar em contato com os representantes da apresentadora para agendar uma visita ao filho.

O divórcio de Ana Hickmann e Alexandre Correa está na Vara de Família e ele também abriu mão do pedido de guarda compartilhada do filho, deixando a guarda apenas para a ex-mulher.

Os dois estão separados desde que o fato de agressão e violência aconteceu no dia 11 de novembro.