“Eu amo a Ana e eu vou ter que aprender a amá-la.” disse Alexandre Correa no Chupim Metropolitana

Genteeeee, eu tô aqui com os olhos colados no YouTube assistindo a exclusiva do Alexandre Correa para os menino do Chupim Metropolitana. A entrevista já começa com o empresário contando a história do relacionamento do ex-casal em forma de linha do tempo e quando Marcelo Barbur disse que ele foi apaixonado pela modela, Alexandre disparou a seguinte declaração: “eu amo a Ana, mas vou precisar aprender a não amar.” É ele ainda aproveitou para pedir desculpas publicamente pela primeira vez tanto para Ana Hickmann quanto para o seu filho, Alezinho após o episódio da agressão no dia 11 de novembro.