Alexandre Correa contrata advogado de Marcola para assumir defesa contra Ana Hickmann

Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, contratou um novo advogado para a sua batalha na justiça contra a apresentadora. Enio Martins Murad explicou o motivo de deixar o caso. De acordo com a CNN Brasil, quem assumiu a representação do empresário foi Bruno Ferullo, o mesmo advogado de defesa de Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, líder de facção criminosa.

“Quero buscar a investigação de quem são os grupos cibernéticos e pessoas físicas que estão preocupados em desonrar minha imagem, intimidar meu comportamento, inclusive me ameaçando publicamente de morte e de me denunciar para a OAB pelo meu comportamento combativo na defesa dos interesses do meu cliente”, disse Enio.

Além de Marcola, Bruno Ferullo defende Nelma Kodama, primeira delatora da Operação Lava-Jato, condenada por evasão de divisas, operação de instituição financeira irregular, corrupção ativa e pertinência à organização criminosa. Ela cumpre a pena em liberdade com medidas restritivas. “Deixo claro ao público que Alexandre Correa nunca pagou meus honorários, mas acredito que ele vai se reerguer e cumprirá com as obrigações comigo, como sempre cumpriu, porque, afinal, o conheço há mais de uma década”, afirmou Murad.