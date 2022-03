“O que der para fazer”, conta Ale Corrêa, marido de Ana Hickmann, sobre posição favorita do casal

Com 24 anos de casados, o empresário revelou que já não tem mais idade para novas posições

Eita, que casal quente, hein? Ana Hickmann foi até seu canal no Youtube responder algumas perguntas picantes dos seus seguidores com seu marido Alexandre Corrêa. O empresário contou que não tem mais idade para invenções e aposta no que tiver e no que der tempo de fazer.

Ana Hickmann e Alê Corrêa estão juntos há 24 anos (Foto: Reprodução)

A ex-modelo questiona sobre a posição favorita do casal e Alê responde direto: “o que der para fazer. Estou dizendo que é o que a gente consegue fazer, se é no chuveiro só tem uma alternativa”, revelou.

Hickmann ainda investe falando o nome de algumas posições para o marido escolher. “Não tenho nem mais idade para esses nomes aí”, diz o empresário.

É importante lembrar que o casal tem 24 anos de casados e de acordo com Ana, eles não deixam a peteca cair nem quando assunto é sexo. A quantidade diária pode mudar, porque ambos têm boletos para pagar.

Alê revela que faz a posição que der para fazer na hora H (Foto: Reprodução)

“Se faz três vezes por dia é porque você não tem serviço, você não tem boleto, sogra, cunhada”, disparou Alexandre.

Que casalzão, amei saber mais da vida a dois de um dos poucos casais que têm um relacionamento duradouro. Bonito de ver, e põe bonito nisso (risos).