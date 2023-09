Alemão questiona repórteres: “Por que vocês não estão na frente da casa do Bruno de Luca?”

O ex-BBB colocou a boca no trombone e não deixou de falar sobre o acidente que se abateu sobre a vida pessoal de Kayky Brito

Diego Alemão esteve na delegacia de Copacabana por causa do porte de armas. O ex-BBB questionou os repórteres, que perguntavam sobre sua atitude, sobre a história de Bruno de Luca, que deixou Kayky Brito atropelado.

“E ae urubuzada. Eu vou falar, não estão na minha frente? Por que vocês naço estçao na frente da casa do Burnok de LUca que dieoxu a porra do meu melhor amigo coma cabela no chão”, disse.

Ele ainda completa: “Venha cá, venha para o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa sem risco nenhum. Já tenho já muito tempo registrada, meu querido… Carregada? Posso te falar uma coisa? Eu vou mandar um repórter atrás de vocês, bando de urubus”, finalizou.