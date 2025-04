Além de Gretchen. Dhomini e Radamés, quais os famosos que deverão participar da sétima temporada do Power Couple?

Gente, não sei vocês, mas já estou fazendo a minha contagem regressiva e marcando uma resenha aqui em casa com uns amigos para assistirmos a estreia da sétima temporada de Power Couple e pelo vídeo da chamada que acabei de receber no meu grupo de fofoqueiras, parece que esse elenco vai entregar tudoo.

Teremos 14 novos casais na competição, que estreia na terça (29), às 22h30, na Tv Record.

O primeiro casal é Ana Paula e Antony Marquez. Super ativos no mundo fitness e nas redes sociais, esse não é o primeiro reality que o modelo e a empresária participam juntos.

O campeão do BBB 3, Dhomini Ferreira e sua esposa Adriana Leizer toparam esse desafio para tentar garantir mais um prêmio.

Diretamente dos rodeios para a Mansão Power, o apresentador Everton Neguinho e a modelo Emilyn Marçal terão que assumir as rédeas do companheirismo para chegarem longe na competição.

Após o primeiro encontro em um barzinho, a influenciadora Francine Piaia e o marido Junior não se desgrudaram mais.

Prestes a completar dez anos juntos, o ator Kadu Moliterno e sua esposa, Cristianne Menezes não negam uma aventura e estão prontos para o que der e vier.

Testemunhas do amor à primeira vista, o motorista executivo André Barcellos e a produtora de eventos Silvia Catra não conseguiram esconder a ansiedade ao serem anunciados como integrantes da Mansão Power.

Papais de primeira viagem da pequena Filipa, o ator Eike Duarte e a influenciadora Natália Vivacqua bombam nas redes sociais compartilhando a rotina com sua filhinha.

Com uma história de amor digna de cinema, Giovanna e Eros Prado se conheceram ainda na faculdade.

O ex-ator mirim Guilherme Seta e a estudante Beatriz Valente são os mais jovens de todo o elenco.

Diretamente do De Férias com o Ex, o casal Giovanna Menezes e Diego Superbi mostraram que, além de beleza, tem muita vontade de competir.

O ex-Fazenda e jogadorRadamés levou a esposa. Carol Furlan, para encarar esse novo desafio, o casal promete agitar ainda mais a competição.

O repórter Rafael Pessina e a produtora Talira deixaram os parques de diversão de Orlando, na Flórida (EUA) para encarar essa nova aventura.

Os atores Rayanne Morais e Victor Pecoraro são recém-casados e prometem dar tudo de si nessa competição

A rainha dos memes está de volta aos realitys, Gretchen topou participar de mais uma temporada do reality de casais da emissora junto com o seu marido, Esdras de Souza.