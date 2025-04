Alegando danos morais, Erika Hilton processa narrador Sérgio Maurício e exige R$70 mil de indenização

Amores, estava no Fasano Spa durante a manhã de autocuidado, quando uma amiga de Ipanema me contou que uma deputada federal mega influente está movendo uma ação judicial contra um narrador de Fórmula 1, após ter sido ofendida por ele, em uma rede social. Gente, o pior é que o tal narrador alega que o perfil que publicou a frase não é dele. Aguardemos os próximos capítulos do caso!

Acontece que a deputada federal Erika Hilton está processando o narrador da Band, Sérgio Maurício, por danos morais. A ação alega que a congressista foi ofendida pelo narrador ao ser chamada de “fake news humana, essa coisa” em uma publicação no X, antigo Twitter. E para a reparação de sua honra, ela exige uma indenização de R$70 mil.

A publicação ofensiva de Sérgio Maurício no X, antigo Twitter (Reprodução/X)

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, o caso foi protocolado, na última segunda-feira (14), no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). Sérgio Maurício será informado oficialmente sobre o processo nos próximos dias.

Erika afirma que o teor das publicações ofensivas, escritas pelo narrador de Fórmula 1, em fevereiro deste ano, foi transfóbico. No entanto, Sérgio nega que tenha feito tais postagens, alegando que não era o dono do perfil mencionado.

Porém, apesar de negar a autoria da publicação, dias depois, o narrador pediu desculpas à congressista.

“Reconheço que utilizei palavras inadequadas ao me referir à deputada Erika Hilton, por quem tenho grande respeito. Peço desculpas a ela, aos seus eleitores e a todos que possam ter se sentido ofendidos”, comentou na época.

Vale ressaltar que, após as ofensas à deputada, Sérgio Maurício foi afastado da Band.