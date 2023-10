Alcione elogia as pernas do jornalista Cesar Tralli e surpreende a todos

Essa revelação da cantora fez com que o apresentador Pedro Bial desse uma boa risada durante o programa Som Brasil.

Meus amores, A nossa querida Alcione arrancou uma belíssima risada do apresentador Pedro Bial ao revelar, no programa Som Brasil, que gosta das pernas do também jornalista e apresentador do Jornal Hoje, Cesar Tralli.

“Tem uma coisa que sempre me atraiu num homem que são as pernas. Meu marido tinha essas pernas meia tortas. Eu gosto”, disse Alcione. Bial então pediu que ela citasse alguém e, sem pensar duas vezes, a cantora mencionou Tralli, fazendo o apresentador rir.

“Eu gosto daquelas pernas dele. Acho bonitas as pernas dele. Mas sem paquerar, com todo respeito”, afirmou a cantora, pois o jornalista Tralli é casado com a apresentadora Ticiane Pinheiro há quase 6 anos.