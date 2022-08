Alanis Guillen aproveita sucesso de Juma para assumir sexualidade

Alguns atores de Pantanal assumiram abertamente a sexualidade e não é a primeira vez. Segundo o Notícias da Tv, a atriz Alanis Guillen decidiu assumir sua sexualidade após o alcance da novela ‘Pantanal’. Ela se define como fluida, que é quando a pessoa se apaixona a partir de uma conexão com outra pessoa, independente do sexo ou gênero.

“Assumir isso é uma libertação: passamos a viver com mais facilidade e com relações mais sinceras. O amor também parece mais sincero e real. Falar sobre isso e se aceitar faz com que a gente consiga olhar o outro com empatia”, contou ela para a Revista Elástica

“Tento ter controle das coisas, mas, quanto mais eu tento, mais percebo que não tenho controle de nada. Ainda assim, faço terapia e tento entender como os artistas que eu admiro lidam com toda essa exposição. O feminismo nos faz relembrar dos nossos direitos e nos firma no nosso corpo.”, completou ela.