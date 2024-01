Alane lamenta ‘rejeição’ de Rodriguinho no BBB

Estratégia ou abriu o coração sincero? Alane contou que ficou magoada com a indicação de Rodriguinho e não ter sido colocada no grupo VIP da casa. A sister ainda explicou que foi para a casa mais vigiada do Brasil com segurança de um pai.

“É muito triste, amiga, porque eu trouxe um problema lá de fora pra cá, entendeu? Ausência de pai. Queria que ele fosse meu pai e fui rejeitada aqui. Acabou com a minha cabeça”, lamentou ela.

Na sequência, a sister indicada por Rodriguinho reforçou que o pagodeiro não cogitou colocar Alane ‘Na Mira do Líder’. “Mas tu não foi o alvo, amiga. Está menos pior. Pior foi ter colocado alvo dele em mim”, declarou Beatriz. “Mas você não faz ovo todo dia para ele de manhã, amiga”, rebateu a sister.