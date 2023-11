Ailton Maranhão revela se pretende aceitar luta com Dhomini: “Pode ser uma boa saída para a solução do caso”

O campeão do Big Brother faltou a audiência de conciliação e pretende resolver o imbróglio no ringue

Minha gente, o que é isso? Tudo agora se resolve na base dos socos e pontapés? Todos nós sabemos que Dhomini agrediu o empresário Ailton Maranhão e após faltar a audiência de conciliação parece que tudo será resolvido no ringue. O ex-BBB foi indiciado por lesão corporal após ter sido flagrado por câmeras de segurança de um bar agredindo o empresário em junho.

“Rafael Carvalho, meu sócio e amigo, junto com Popó Freitas, propôs esta luta. Ele já tinha cogitado essa possibilidade, e , logo em seguida, a possibilidade se concretizou com uma simples conversa que tive com Nilton Freitas, irmão do lutador. Pode ser uma boa saída para a solução do caso. Haja vista que o empresário teve enormes prejuízos financeiros com toda essa situação”, comenta.

Ailton queria ter contato apenas nos tribunais com o ex-BBB, mas repensou sobre o convite. “A princípio, como era tudo recente, abortei qualquer tipo de contato com o mesmo. Não tinha vontade alguma de enfrentar ele. após uma conversa com Lucy Gomes , que é cerimonial de eventos e minha irmã, decidi aceitar o desafio para uma luta justa e limpa. Pretendo treinar com o Nilton Freitas’, destaca.