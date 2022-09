Ai preto! Web shippa Juliette com L7nnon

Em vídeo a ex-BBB aparece curtindo o hit ao lado do cantor do sucesso

Cadê as minhas fofoqueiras que adoram um casal? Falou em affair eu surjo assim, do NA-DA! Juliette e L7nnon colocaram fogo na internet ontem (29), ao gravarem um vídeo juntos cantando o hit de L7, ‘Ai Preto’. A web foi a loucura e já investiu em um romance entre os dois.

Juliette aparece se divertindo na música e “contracenando” com L7nnon nos trechos mais icônicos do hit que tomou conta do Tik Tok.

“E eu que tô shippando super”, escreveu uma internauta nos comentários de uma publicação com o vídeo.