Agustin Fernandez já passou fome e revela que avó se prostituía

Maquiador já passou por maus bocados até chegar a ser amigo de Michele e Bolsonaro

Em entrevista para o ‘Agora com Lacombe’ um dos maquiadores mais famosos do mundo revelou detalhes de sua história, principalmente da amizade com o Sr. Bolsonaro. No meio de um ego muito elevado, Agustin conta que já passou por maus bocados.

Agustin Fernandez já passou fome e revela que avó se prostituia (Foto: Reprodução)

Vindo de uma cidade pequena do Uruguai, o maquiador conta que teve uma infância difícil em que passou fome. “As vezes minha mãe sumia e voltava dois, três dias depois e a gente ficava sem comer. Aconteceu de termos cãibra por falta de potássio. Tenho essas lembranças muito fortes na minha vida”.

Agustin conta como driblou a fome com seus irmãos nos tempos difíceis. “Quem já passou fome vai me entender, de você raspar aquele gelinho que fica no freezer da geladeira, ou de você beber tanta água para encher o estômago que depois você começa a vomitar”.

O empresário revelou que nunca teve muitos relatos de sua origem, mas se lembra que sua mãe contava que a avó do maquiador se prostituía. “Nós nunca conhecemos a família dela, e ela contava que sua mãe foi prostituta, que naquela época teve uns dezesseis filhos e tinha dados todos, a gente só tinha contato com a irmã gêmea dela Acho que como ela não teve muito essa estrutura familiar, então ela não teve com a gente”.

Agustin, Bolsonaro e Michele (Foto: Reprodução)

No meio de um ego muito inflado a gente consegue encontrar uma história muito sofrida de Agustin Fernandez que batalhou desde cedo para conquistar tudo que tem (e faz questão de mostrar que tem).

Inclusive a amizade de Michele e Bolsonaro, que o maquiador passa um pano para os dois como se tudo que já tivessem falado não fizesse parte de sua realidade. Ai ai, enfim, a hipocrisia.