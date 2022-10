Agora é oficial! Chegou ao fim o casamento de Jojo Todynho e Lucas Souza

Após muita polêmica, indiretas e suposta jogada de marketing, Jojo deu entrada na papelada do divórcio.

Gente, agora é oficial e o mês de outubro adiciona mais um término no mundo dos famosos para sua coleção. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, depois de tanta confusão, indiretas e suposta jogada de marketing, chegou ao fim o casamento da funkeira Jojo Todynho e o militar Lucas Souza.

Desde o começo do mês esse casal tem dado o que falar na web, principalmente depois que Lucas expôs em suas redes, no último dia 08, que não estava mais com a cantora e em menos de 24h eles terem reatado o casamento.

Após tentarem por quase um mês, ambos perceberam que o relacionamento não era mais o mesmo, que o casamento tinha se desgastado, e através de uma conversa definitiva eles resolveram colocar um ponto final na história que estavam construindo juntos. Segundo a colunista, Jojo já acionou a sua advogada para dar início a papelada do divórcio.