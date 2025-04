Afinal, Joel morreu em The Last of Us? Hoje tem terceiro episódio às 23h na Max

Gente, já avisei a todas as minhas amigas que não vou sair de casa às 11 da noite! Não perco por nada. Estou até agora em prantos, chorando, morrendo e pedindo a Deus que a morte de Joel não seja real, mas parece que é… Joel morreu na segundo temporada e deixou milhões de fãs órfãos. Me sinto frágil e desprotegida, mas não vou parar de assistir The Last of Us e hoje tem o terceiro episódio da série que não para de roubar a cena na internet.

Bem acontece que, a série The Last of Us tem feito sucesso dentro e fora das telinhas da HBO e da Max. O fenômeno que saiu dos consoles e ganhou adaptação em live-action, tem ultrapassado recordes de audiência simultânea em todos os domingos de lançamento de episódio.

E, no último domingo (20), o episódio mais esperado para os fãs da franquia de jogos foi ao ar: a morte do icônico Joel.

O personagem foi capturado e morto por Abby (Kaitlyn Dever) que buscava vingança pela morte de seu pai, que Joel matou no último episódio da primeira temporada.

Incrédulos, os telespectadores foram às redes sociais para expressar tristeza e revolta pela morte do mocinho. Até mesmo o intérprete de Joel, Pedro Pascal, está se recusando a aceitar a partida do personagem.

Vale ressaltar que, originalmente, a morte de Joel causa efeitos avassaladores para o decorrer da série. Ellie, que antes tinha Joel como figura paterna, agora busca vingança, tomando decisões importantes e impactantes para a trama.