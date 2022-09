Afinal de contas a série The Crown vai continuar? Veja o que eu descobri

Com a morte da monarca mais amada dos últimos tempos, muitos estão se perguntando que rumo tomará a série The Crown, série essa que é inspirada na história do reinado da Rainha Elizabeth II.

A queridinha da plataforma de streaming, já possui temporadas e está prestes a lançar a quinta, porém, agora que a inspiração para esse grande sucesso não está mais entre nós, os fãs estão se perguntando “qual rumo a série tomará?”, mas não se preocupem, eu estou aqui para matar a curiosidade de vocês!

De acordo com o E!News, antes de seu fim, a série ainda terá duas temporadas, a quinta que está prestes a ser lançada e uma sexta, que provavelmente será lançada no próximo ano (2023). Nestas temporadas, será retratado o século 21, porém nada muito recente deverá ser mostrado. Ao que tudo indica, a série terá o seu fim mostrando o Jubileu de Diamantes da Rainha, que aconteceu no ano de 2012.

Para essas novas temporadas, todo o elenco da série será renovado, trazendo Elizabeth Debick como a Princess Diana, Imelda Staunton como a Rainha, Jonathan Pryc como o Prince Philip, Lesley Manville como a Princesa Margaret e Dominic West como o Prince Charlee.