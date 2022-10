Afe! Bolsonaro ataca a Globo em debate na própria emissora

Candidato à presidência disse que gastos com publicidade chegavam a bilhões

Minha gente, Bolsonaro não cansa de atacar a Globo, no debate dentro da própria emissora o candidato à presidência do Brasil voltou a atacar o plim plim. No debate, Jair disse que os gastos em publicidade na TV eram de bilhões e que esse gasto caiu drasticamente.

O chefe do Executivo não deu evidências de que os gastos caíram mesmo, e Bolsonaro ainda acusou a emissora de apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, a quem ele se referiu como “ladrão”. Eita!

“É compreensível a Rede Globo torcer e trabalhar pela volta do ladrão. Quem é roubado é o povo, não ela, e quem fatura é ela, não o povo. Comigo, gastos com publicidade nesses veículos, que chegavam a bilhões, caíram drasticamente! A preocupação não é com a democracia, é com dinheiro”, disse.

Entre as falas do candidato ele citou “acabar com a mamata da Globo”. Afe!