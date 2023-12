Advogada suspeita de envenenar ex-sogro e mãe dele, tentou enganar 5 ex-namorados com gravidez falsa

Genteeee, vocês lembram do caso da advogada Amanda Partata, que foi presa sob suspeita de provocar a morte do ex-sogro e da mãe dele, em Goiânia (GO). Pois bem, parece que a advogada tentou enganar pelo menos outros cinco ex-namorados com gravidez falsa. Essa informação foi divulgada pela Polícia Civil nesta sexta-feira (29) durante uma coletiva de imprensa sobre o caso.

Para quem não lembra do ocorrido, o ex- sogro da advogada, Leonardo Pereira Alves, de 58 anos, e a mãe dele, Luzia Tereza Alves, de 86, passaram mal e morreram depois de comerem alimentos comprados e levados por Amanda até a casa da família, no dia 17 de dezembro. A investigação concluiu que a real motivação do crime foi pelo sentimento de rejeição que a suspeita teve após o término do relacionamento com o filho de Leonardo.

Ao longo das investigações, a polícia recebeu diversas informações sobre a advogada, inclusive, que ela tem alguns registros criminais, tanto em Goiás quanto no Rio de Janeiro. Nas ocorrências registradas, ela foi acusada por fraude na venda de ingressos de festas, que nunca foram entregues, além de uma denúncia de um ex-namorado dela.

Já o registro foi feito no Rio de Janeiro, corresponde ao caso de um homem que dizia que a advogada alegava estar grávida para obter dinheiro, e tentar manter o relacionamento entre os dois. Depois da ampla veiculação do envenenamento, outros casos de falsa gravidez por parte da suspeita vieram á tona.

“Ao menos cinco ex-namorados que relataram a mesma conduta, claro, sem mortes. Uma falsa gravidez para exigir dinheiro e manter o relacionamento”, declarou o delegado. Amanda está presa desde o dia 20 de dezembro.