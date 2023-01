Advogada de Luana Piovani foi bloqueada por Pedro Scooby: “Irresponsável”

Maria Cristina Câmara usou as redes sociais para desabafar diante do caso da sua cliente com o ex-marido

Iiih gente, eu já escolhi meu lado e pode vir quem quiser me pintar uma outra imagem de Scooby que eu não compro. A advogada de Luana Piovani veio até as redes sociais para contar que foi bloqueada pelo ex-marido da cliente. A loira ainda caracteriza o surfista de irresponsável diante de suas atitudes e o processo que ele move contra Luana. “Antiética, irresponsável e leviana a atitude dele”, disse Maria Cristina. A advogada ainda diz que sua cliente não desobedeceu a ordem da Justiça, porque não foi notificada judicialmente. O vídeo ainda está nas redes da loira, em que ela diz repudiar a conduta de Pedro.