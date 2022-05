Adriane Galisteu diverte web ao zoar Ivy Moraes no Power Couple: “Ivy, não tem Babu na votação”

A ex BBB reagiu a brincadeira da apresentadora, que levou todos ao delírio

Gente, Adriane Galisteu apresentando reality show é um monumento! Inclusive, ela divertiu a web e o pessoal do Power Couple nesta quinta-feira, (5).

Durante a primeira votação da casa, que valia um carro e não eliminação, a apresentadora foi pedir o voto de Ivy e relembrou o ‘BBB20’, no qual a modelo participou. “Ivy e Nandinho! Ivy, não tem Babu na votação, você vai conseguir?”, brincou a loira. Ivy morreu de rir — assim como a casa toda — e fez o barulhinho de negação que marcou sua participação no reality show da Globo. “Saudades Babu!”, declarou Ivy.

A Galisteu lembrando pra Ivy que o Babu não tá na votação 🗣🆘️ #VotaçãoPower pic.twitter.com/K1cL4eiA3j — Central Reality (@centralreality) May 6, 2022

Para quem não se lembra, Ivy votou incessantemente no ator durante sua estadia na casa mais vigiada do Brasil e inclusive, isso gerou memes na internet até hoje. Há até um episódio no quarto em que ela diz que iria comemorar quando Babu fosse eliminado e faz um barulhinho com a boca que virou o maior meme de sua carreira.

quando a Karol for eliminada eu vou fazer igual a Ivy, vou dar um grito

pic.twitter.com/JBtB4YhSuP — gabbs (@ddskies) February 3, 2021

A web foi ao delírio com a brincadeira de Galisteu né? Afinal de contas todo mundo AMA zoar Ivy por isso!

"IVY NÃO TEM BABU NA VOTAÇÃO "



MEUDEUS EU TO GRITANDO COM A GALISTEU ELA METEU ESSA MESMO KKKKKKKKKKJJKKKKKKKKKKKKKKKK#VotaçãoPower #PowerCouple6 pic.twitter.com/CrlamoOA29 — shaider CEO of dilfs (@jeffmyIord) May 6, 2022

Galisteu chamou Ivy pra votar e lembrou a ela que o Babu não está disponível pro voto kkkkkkkkkkkkk #VotaçãoPower — Dantas (@Dantinhas) May 6, 2022

“ivy não tem babu na votação” galisteu eu te amo KKKKKKKKKK



#VotaçãoPower — lucas #PowerCouple (@Iucascomenta) May 6, 2022