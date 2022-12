Adriane Galisteu manda indireta para Deolane ao vivo: “Bateu o sino?”

Apresentadora usou do deboche para rebater os comentários que a advogada fez sobre o reality no YouTube

Vamo dale, pra não tomale! Adriane Galisteu mostrou que aceita críticas, mas não fica calada diante da live de Deolane. A apresentadora do reality da Record movimentou as redes depois de usar do deboche para alfinetar Deolane. Vale ressaltar que a loira foi duramente criticada pela advogada que chegou a falar que ela a colocou como vilã da edição.

Vamos sem medo, que o galo… Oi? Não tem galo? Como assim gente, o que aconteceu? Bateu o sino? Aí não estou acreditando, não sei nem o que falar”, disse, brincando que o galo do reality teria desistido do programa, como Deolane.

Não demora muito para que Deolane rebata tudo, pois como sabem a musa não tem medo de dar a cara a tapa nos stories do Instagram.