Adriane Galisteu fala sobre rixa com Xuxa e Hickmann: Não tem motivo para ficar caregando essa treta”

Time de loiras tem uma rixa antiga alimentada pela mídia há tempos

Adriane Galisteu, mulher, vai com calma que as minhas fofoqueiras não aguentam tanta informação assim. A apresentadora da Fazenda foi entrevistada no ‘PodCaras’ e não deixou de falar da rixa dela com Xuxa e Ana Hickmann diante do namoro com o piloto de F1, Ayrton Senna.

“Não tem motivo para ficar carregando essa treta. Não sou dessas, eu quero mais é resolver tudo, não quero ter um enrosco na minha vida. Não sou a favor dessas brigas”, disse ela, revelando que chegou a se encontrar com Sasha. “Troquei a maior ideia com ela, foi maravilhoso. Acho ela tão incrível. Foi delicioso esse momento, então está tudo bem. As pessoas esperam uma briga, mas não tem. Pelo menos o meu interesse não é esse. Não significa que eu tenho uma raiva mortal da pessoa pro resto da vida. Estou aberta para qualquer situação que seja de paz”, contou.

Galisteu ainda voltou a falar de Ana Hickmann e disse que as pessoas que arrumam treta com ela. “Não tenho problema com ninguém. As pessoas vão arrumando a treta comigo. No caso da Xuxa, é uma questão mais antiga, mas eu nunca estive com ela. A mesma coisa é a Ana [Hickmannn], eu vi ela ali, ao vivo. Ela me recebeu muito bem. Quando eu cheguei tinha flores no camarim assinadas por ela. Ela me recebeu lindamente. Somos profissionais, mulheres, mães”, disse.