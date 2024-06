Adriane Galisteu, Carmo Dalla Vecchia, Jesus Luz, Mauro Sousa e mais famosos curtem o Camarote Pride São Paulo

Quem não foi, perdeu! Minhas amigas da capital de Sampa me mandaram diversas fotos do camarote da Parada que esteve TU-DO! O Camarote Pride São Paulo, espaço icônico da Parada LGBT+ de São Paulo, foi palco de uma noite inesquecível, reunindo celebridades, personalidades e fãs em uma celebração da diversidade e da inclusão.

O Camarote Pride São Paulo, espaço icônico da Parada LGBT+ de São Paulo (Foto: Leco Viana / TheNews2)

Adriane Galisteu, Carmo Dalla Vecchia, Jesus Luz, Luis Miranda, Blogueirinha, Mauro Sousa e outros nomes conhecidos prestigiaram o evento, que contou com shows eletrizantes e DJs renomados,transformando o camarote no epicentro da festa.

O Camarote Pride São Paulo proporcionou aos presentes uma experiência completa, com áreas de descanso, ambiente acolhedor e seguro, além de uma vista privilegiada da Parada LGBT+. (Foto: Leco Viana / TheNews2)

“Mais uma vez celebramos a diversidade com toda a comodidade e segurança que visamos para o público. O Camarote Pride surgiu do desejo de a gente de divertir com qualidade e segurança, acima de tudo”, ressalta Guto Melo, idealizador do Camarote Pride.

O evento contou com o apoio de marcas que acreditam na importância da diversidade: Scruff, L’Oreal, McCain, Terra,Blanver, Doritos, Studio 7.8, Som Livre, Águas Prata, Club Coworking, Circus Hair e Hotel Renaissance.