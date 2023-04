Adriane Galisteu afirma que se arrependeu de casar com Roberto Justus: “Eu também não conhecia os defeitos do teu pai”

A apresentadora revelou à ex-enteada que apesar de ter durado pouco tempo ainda nutre um carinho imenso pela família de Roberto.

Amores, nesta segunda-feira (10) foi ao ar mais um episódio do Fabi Talks, podcast da influenciadora Fabiana Justus, e a convidada da semana não foi ninguém menos que a maravilhosa, Adriane Galisteu.

Durante o bate papo, que durou quase duas horas, as gatas conversaram sobre diversos assuntos, porém é óbvio que o que mais chamou a atenção do público foi o casamento ‘relâmpago’ entre Galisteu e o pai de Fabiana, o apresentador Roberto Justus. Para quem não sabe, a apresentadora foi casada durante oito meses com Justus, em 1998.

“Conheci seu pai num programa de TV. Já tinha ouvido falar o nome dele, mas nunca tinha ligado o nome à pessoa. Ele tinha uma agência super importante. Eu ia dar uma entrevista na sequência, então escutei a entrevista dele inteira. Ele fala super bem, fiquei encantada. Eu que dei o tiro”, iniciou a convidada.

Logo em seguida, Galisteu contou como esse primeiro contato virou um casamento, de apenas oito meses, mas regado de muita paixão e intensidade.

. “A gente já começou a namorar e viveu um amor avassalador. Foi pouco tempo, mas foi muito intenso. A gente viveu um ano e oito meses. A gente atropelou demais as coisas, e poderia ter vivido normal. A gente viveu como se o mundo fosse acabar. O que eu acho válido também, porque a gente deu vazão para isso. Mas acho que foi fora de hora, tanto para ele quanto para mim, e exagerado, porque teu pai é exagerado e eu também. Foi tudo fora do comum, mas também me fez ser a mulher que sou hoje”, contou a apresentadora.

A apresentadora apresentadora ainda refletiu sobre as mudanças que acredita que o relacionamento deles deve ter feito na vida de Roberto.

“Tenho certeza de que marquei a história do seu pai de alguma forma. Eu apertei um botão nele, ele ficou muito mais legal. Tirei ele um pouco do eixo. Eu perturbava as ideias dele, falava ‘para com essas regras’. A gente vivia os opostos, mas brinco que ele gostou do meu mundinho. Quando eu o conheci, ele era empresário. Quando nos separamos, ele virou artista”, afirmou.

Mas ela não errou ao afirmar essas mudanças não, afinal, a própria filha do apresentador concordou com a ex-madrasta.

“Você virou uma chavinha. Ele ficou mais leve, mais moderno, porque ele era mais caretão. Vocês eram água e óleo. Ele foi mostrar alguma mensagem sua pra gente, e corria. Ele estava apaixonado, nunca o tinha visto assim. Eu dizia ‘meu pai é um adolescente'”, relembrou a anfitriã do podcast.

Antes de terminar o assunto,Adriane afirmou que apesar de ter durado pouco tempo, ela ainda nutre um carinho enorme não só por Justus, mas por toda sua família, incluindo sua ex-mulher, a mãe de Fabiana, Sacha Chryzman.

“Tenho um carinho pela sua família inteira. Apesar de não ter dado certo, deu certo durante o tempo que tinha que dar, o respeito e admiração ficaram, que é o que vale nessa vida”, declarou a apresentadora.

Por fim, a convidada da suas considerações finais a respeito de seu casamento com o empresário e garante que antes mesmo da cerimônia acontecer se arrependeu de ter se casado com o Roberto.

“Quando chegou perto [da cerimônia], comecei a me arrepender. Falei ‘para quê? por que não posso namorar?’. Casamento tem um peso diferente. Achei que não estava pronta para casar. A gente adiantou demais os planos. Na época, pegou demais para mim essa questão de ‘sou uma mulher casada e com família’. Eu não soube lidar. Não precisava ter colocado a carroça na frente dos bois. E eu também não conhecia os defeitos do teu pai”, finalizou Galisteu.