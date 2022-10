Adriana Birolli foi processada por causa de R$29

A atriz foi acusada por uma massoterapeuta de não devolver o valor integral do aluguel de uma casa em Itanhangá

Que dilema! Adriana Birolli foi processada por uma massoterapeuta que alugou sua residência em Itanhangá, zona oeste do Rio de Janeiro. Na ocasião, a mulher acusa a atriz de não devolver o valor integral do cancelamento do aluguel das diárias, pedindo o valor de R$9 mil em uma indenização. Jesus amado!

A massoterapeuta conta que pagou R$194 por duas diárias e recebeu apenas R$165 de volta, exigindo o pagamento dos R$29 com juros e correção monetária.

Adriana, por sua vez, disse que o valor foi todo devolvido para a plataforma e defendeu que a mulher que a processa teria mentido na petição ao dizer que o cancelamento foi feito em cima da hora. Neste angu tem caroço, vocês sabem!