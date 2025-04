Adidas promove show surpresa de MC Livinho e MC Daniel na Brasilândia, Zona Norte de São Paulo

AI QUE TUDOOOO!!! A Adidas colocou a quebrada pra ferver na última terça-feira (22)! Em um verdadeiro espetáculo de surpresa e representatividade, a marca transformou a praça Marielle Franco, na Brasilândia, em palco para um show explosivo de MC Daniel e MC Livinho, que levaram seus maiores hits diretamente à comunidade da zona norte de São Paulo. E não parou por aí!

O evento, parte da campanha Adidas Superstar, também foi cenário para o anúncio que promete mexer com o coração e a rotina de 1.500 crianças da região: a quadra poliesportiva do local será totalmente reformada! Em mais uma parceria poderosa entre Adidas, CUFA (Central Única das Favelas) e sporTV, o espaço ganhará uma nova cara, com direito a reforma estrutural, pintura nova, iluminação moderna e condições ideais para futsal, vôlei, basquete e muito mais.

A inauguração da nova quadra está prevista para julho, bem a tempo das férias escolares — um presentão para a molecada!

“Acreditamos que o esporte tem o poder de mudar vidas…”, declarou André Svartman, diretor sênior de Marketing da Adidas no Brasil. Segundo ele, a proposta vai além do show: é sobre levar oportunidades reais às periferias e fortalecer a conexão da marca com a cultura de rua, alma da linha Adidas Originals.

A iniciativa reforça a longa relação da marca com a CUFA e agora, com o reforço do sporTV, se expande ainda mais. As reformas anteriores em Heliópolis, Jardim D’Abril (Osasco) e Vila Cruzeiro (Rio de Janeiro) já mostraram o quanto investir nas comunidades transforma histórias.

E uma coisa nós temos que concordar. a Adidas não está só vendendo tênis — está devolvendo autoestima, oportunidade e pertencimento pra quem faz a rua ser de verdade.