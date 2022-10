Adam Levine volta para os palcos e canta para esposa depois de bafão

O vocalista do Maroon 5 voltou aos palcos depois de boatos de que estaria envergonhado pela possível traição

Duas semanas depois de ter sido acusado de trair a modelo e esposa, Behati Prinsloo, Adam Levine retornou aos palcos no final de semana como vocalista do Maroon 5. As más línguas diziam que o mundo estava com vergonha de ter sua vida exposta e estava tentando seguir a vida. Aham sei…

Durante o show, Adam não fez menção ao fato que bombou nos holofotes da mídia (claro), além disso “parecia prestar mais atenção na esposa do que no público” durante o show.

“Behatti estava lá e as coisas estão obviamente ótimas entre ela e Adam […] Ela estava visível para o público e estava sorrindo e rindo”, garantiu uma fonte ao site Just Jared.

Para quem não sabe, Sumner Stroh jogou todas as conversas dela com o vocalista no ventilador, revelando que ele chegou a pedir para colocar o nome da modelo na filha dele com Prinsloo.